Прибыль «Татнефти» рухнула почти вдвое Чистая прибыль «Татнефти» в 2025 году упала на 48%

Чистая прибыль «Татнефти» по международным стандартам финансовой отчетности в 2025 году снизилась на 48% и составила 158,62 млрд рублей против 306,14 млрд рублей годом ранее, сообщает ТАСС. Выручка компании также уменьшилась на 10% — до 1,818 трлн рублей, а операционная и доналоговая прибыль сократились на 63% и почти на 53% соответственно.

«Татнефть» входит в десятку крупнейших российских компаний по объемам добычи нефти. Основной акционер компании — Республика Татарстан, которой принадлежит 34% обыкновенных акций. Около 3% акций находятся в казначейских, 13% размещены в форме ADR, а оставшиеся 50% принадлежат другим инвесторам.

Ранее гендиректор компании «Делимобиль» Винченцо Трани заявил, что в 2025 году сервис зафиксировал убыток в 3,7 млрд рублей — максимальный показатель с 2023 года. Он пояснил, что причинами стали масштабные инвестиции после IPO в 2024 году, в том числе: IT-инфраструктура, СТО и централизованный склад запчастей в Подмосковье.

До этого сообщалось, что российские предприниматели начали массово сокращать расходы на маркетинг. Под удар также попали доходы руководства. Сокращение премиальных топ-менеджеров становится инструментом давления: снижение зарплат может вынудить дорогих управленцев уйти, освободив место для более скромных по запросам специалистов.