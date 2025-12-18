Великобритания в очередной раз расширила антироссийские санкции Великобритания расширила санкционный список против России на 24 пункта

В Великобритании ввели новые санкции против России, дополнив список 24 новыми позициями. На сайте минфина страны уточнили, что под ограничения попали как физлица, так и компании.

В ведомстве сообщили, что рестрикции ввели против предприятий «Татнефть», «Русснефть», «Руснефтегаз» и «ННК-Ойл». Среди иностранных компаний под ограничения попали эмиратская Saphira Energy и узбекистанские Gelion Business Trade и Chemistry International.

Среди физических лиц под санкциями оказались Сергей Добринов, Андрей Палевич, Чингиз Алиев, Муртаза Али Лакхани и Рустам Муминов. Предполагается, что в случае обнаружения их средства в британских банках будут заморожены. Также попавшим под ограничения запрещен въезд в Великобританию.

Ранее Минфин США продлил до 18 июня 2026 года лицензию, которая выводит из-под санкций связанные с проектом «Сахалин-2» операции. Предыдущая лицензия действовала до 19 декабря. Уточнялось, что документ будет действителен «до 00:01 по времени восточного побережья США 18 июня 2026 года».