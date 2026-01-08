Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 13:54

Политолог ответил, говорят ли действия США об объявлении войны России

Политолог Дудаков: США не пытаются объявить войну России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Несмотря на ряд негативных шагов против России, США не пытаются объявить нам войну, поделился мнением с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, нежелание накалять ситуацию доказывают заявления представителей администрации президента Дональда Трампа.

Из-за последних событий многие посчитали, что отношения между США и РФ станут значительно хуже. Однако все последние заявления представителей администрации Трампа указывают на то, что они не стремятся эскалировать ситуацию. Например, история с захватом танкера. Они указывают на то, что этот танкер имеет отношение не к России, а, в частности, к Турции, поскольку принадлежит турецкой компании. При этом он просто пытался использовать российскую маркировку для того, чтобы получить хотя бы какую-то защиту от американского рейда и захвата этого танкера, — отметил Дудаков.

Не стоит бояться и сообщений о введении новых санкций против РФ, добавил политолог. По его мнению, о санкцииях заговорил сенатор Линдси Грэм — человек, который сам продвигает этот законопроект. При этом официальная позиция администрации Трампа не была озвучена.

Даже если законопроект примут, он ничего существенно не поменяет сейчас в наших отношениях, потому что у Трампа и так есть все возможности вводить тарифы и пошлины. Ему не нужны никакие дополнительные законопроекты Конгресса. Ранее Трамп уже пытался вводить пошлины и против Китая, и против Бразилии. Пришлось их отменять. Против Бразилии это было особенно позорно, потому что там даже не стали никак отвечать, просто перестали поставлять некоторые категории товаров в Америку. И США пришлось «сдавать назад» спустя два месяца, — подчеркнул спикер.

Безусловно, нынешние процессы не пойдут на пользу переговорному процессу, это факт, заявил политолог. Однако говорить о том, что это является объявлением войны США России, тоже не стоит.

На текущий момент американцы просто пытаются усилить свою переговорную позицию, навязать нам и другим странам свое видение ситуации. Но рано или поздно они столкнутся с тем, что далеко не все готовы их волю и их диктат принимать. Поэтому придется им с более реалистичных позиций вновь заходить, — заключил Дудаков.

Ранее американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что санкции спасли Россию от западной агрессии и подтолкнули ее к более независимой политике. По его словам, сейчас у президента РФ Владимира Путина есть своеобразный «санкционный щит», который защищает страну.

