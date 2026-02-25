Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 05:36

В Черниговской области удар БПЛА повредил газовую инфраструктуру

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Нежинский район Черниговской области Украины подвергся атаке БПЛА, сообщил глава Нежина Александр Кодола. По его словам, под удар попал объект газовой инфраструктуры.

В местных СМИ написали, что зафиксированы прилеты по зданию, там начался мощный пожар. Дым и зарево, как указали журналисты, видно за много километров от источника возгорания.

Также взрыв прогремел в здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в городе Коломыя Ивано-Франковской области Украины. Власти расследовали происшедшее как теракт.

Кроме того, объекты энергетической инфраструктуры Украины подверглись новым массированным атакам. В результате ударов в Киеве получили повреждения ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, из-за чего часть жилых кварталов столицы полностью осталась без электроснабжения.

Ранее в городе Днепропетровске на юго-востоке Украины прогремел взрыв, инцидент произошел на фоне сигнала воздушной тревоги в регионе. Причины инцидента не уточнялись. Сирены воздушной тревоги звучали в Киеве, а также в Житомирской, Киевской, Ровненской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Украина
БПЛА
удары
Черниговская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назначение БАДов в России возьмут под контроль
В России могут поставить спектакль про СВО
Кошатникам дали совет, как легко почистить зубы питомцу
В ГД хотят ввести господдержку компаний за помощь с жильем для сотрудников
Last.fm впервые после разблокировки в России попал на многомиллионный штраф
Турагент дала совет россиянам, планирующим отпуск в экзотической стране
Владельцам онлайн-платформ рассказали о важных изменениях с 1 марта
Кто получает самые высокие пенсии в России, как повысить выплаты в 2026-м
«Вопреки здравому смыслу»: Европа пытается сделать из Зеленского героя
Трамп заверил, что усердно трудится по вопросу Украины
Нутрициолог рассказала, от каких опасных болезней защищает кофе
В российский плен попал агент СБУ, принимавший участие в бою с «Алешей»
Власти РФ закрыли лазейку для незаконно приватизированных акций
Руководителям рассказали, как бороться с выгоранием сотрудников
Автосписания возьмут под контроль: как вернуть деньги за онлайн-подписку
В России придумали альтернативу Starlink
«Черные люди — не обезьяны»: демократа вывели из зала во время речи Трампа
Кондитер рассказал, как правильно есть шоколад
Нутрициолог ответила, кому рекомендована манная крупа
«Торнадо» разнес военные склады ВСУ: успехи ВС РФ к утру 25 февраля
Дальше
Самое популярное
Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.