В Черниговской области удар БПЛА повредил газовую инфраструктуру

Нежинский район Черниговской области Украины подвергся атаке БПЛА, сообщил глава Нежина Александр Кодола. По его словам, под удар попал объект газовой инфраструктуры.

В местных СМИ написали, что зафиксированы прилеты по зданию, там начался мощный пожар. Дым и зарево, как указали журналисты, видно за много километров от источника возгорания.

Также взрыв прогремел в здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в городе Коломыя Ивано-Франковской области Украины. Власти расследовали происшедшее как теракт.

Кроме того, объекты энергетической инфраструктуры Украины подверглись новым массированным атакам. В результате ударов в Киеве получили повреждения ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, из-за чего часть жилых кварталов столицы полностью осталась без электроснабжения.

Ранее в городе Днепропетровске на юго-востоке Украины прогремел взрыв, инцидент произошел на фоне сигнала воздушной тревоги в регионе. Причины инцидента не уточнялись. Сирены воздушной тревоги звучали в Киеве, а также в Житомирской, Киевской, Ровненской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.