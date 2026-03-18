Назван иностранный чемпионат, где Батраков мог бы стать звездой Российский футболист Пахомов: Батраков мог бы стать звездой в MLS

Российский полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков мог бы стать звездой в американской MLS, заявил «Чемпионату» экс-игрок академии красно-зеленых, выступающий за футбольный клуб «Чарльстон» Кирилл Пахомов. Он вспомнил, что вместе с 20-летним спортсменом играл его брат.

Я вырос в «Локомотиве» во время выступлений Алексея Миранчука и видел его первые шаги в профессиональном футболе. В США пока не взаимодействовал с ним. Мой брат 2005 года, играл вместе с Батраковым. Неважно, куда ты переезжаешь. Если ты не [Лионель] Месси, тебе нужно заработать статус звезды. Думаю, у Батракова была бы такая перспектива, — сказал Пахомов.

Батраков является воспитанником московского «Локомотива», где демонстрирует впечатляющую результативность в текущем сезоне. На его счету 11 забитых мячей и шесть голевых передач в 20 проведенных матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ).

