Назван иностранный чемпионат, где Батраков мог бы стать звездой

Российский футболист Пахомов: Батраков мог бы стать звездой в MLS

Алексей Батраков Алексей Батраков Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Российский полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков мог бы стать звездой в американской MLS, заявил «Чемпионату» экс-игрок академии красно-зеленых, выступающий за футбольный клуб «Чарльстон» Кирилл Пахомов. Он вспомнил, что вместе с 20-летним спортсменом играл его брат.

Я вырос в «Локомотиве» во время выступлений Алексея Миранчука и видел его первые шаги в профессиональном футболе. В США пока не взаимодействовал с ним. Мой брат 2005 года, играл вместе с Батраковым. Неважно, куда ты переезжаешь. Если ты не [Лионель] Месси, тебе нужно заработать статус звезды. Думаю, у Батракова была бы такая перспектива, — сказал Пахомов.

Батраков является воспитанником московского «Локомотива», где демонстрирует впечатляющую результативность в текущем сезоне. На его счету 11 забитых мячей и шесть голевых передач в 20 проведенных матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что «Спартак» может пройти московское «Динамо» в 1/2 Пути РПЛ. Ветеран подчеркнул, что тренеру красно-белых Хуану Карлосу Карседо не стоит постоянно хвалить своих подопечных. По словам Пономарева, футболистов «все время надо бить палками».

Что известно о пожаре в здании напротив Госдумы
Выяснилось, почему ЦБ может сохранить ключевую ставку на том же уровне
«За последние 40 лет»: Новак назвал особенность энергокризиса в мире
Смолов будет просить освобождения от уголовной ответственности за драку
В МАГАТЭ раскрыли детали атаки на иранскую АЭС
Бомбежка АЭС в Иране, фигуристы уходят от Плющенко: что будет дальше
Ближний Восток может остаться без питьевой воды из-за ударов по АЭС «Бушер»
Чуть не устроили новый Чернобыль. США атаковали АЭС «Бушер»: что известно
Минэнерго раскрыло, что творится на топливном рынке России
Здание напротив Госдумы загорелось
«Жужжалка» передала свежее послание
«Мы бы отговорили»: Мерц пожаловался на равнодушие США по Ирану
Камера ПДД перепутала водителя с пешеходом
Родителей-извергов арестовали за наказание острым соусом
«Бравирует»: онколог объяснил, почему Лерчек не «тошнит» после химиотерапии
Винт лодки разорвал грудь туристки
Минобороны: в российских войсках появился центр оценки эффективности БПЛА
Отельная ванная дома: какие текстильные детали создают этот эффект
Гроссмейстер веско высказался о травле российских паралимпийцев
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

