«Интер Майами» впервые стал чемпионом MLS «Интер Майами» обыграл «Ванкувер Уайткэпс» со счетом 3:1 в финале MLS

Американский клуб «Интер Майами» стал победителем финального матча Главной футбольной лиги (MLS). Флоридская команда уверенно переиграла «Ванкувер Уайткэпс» со счетом 3:1.

Полузащитник проигравшей команды Эдиер Окампо забил в свои ворота на 8-й минуте, среди победителей отличились Родриго Де Пауль (71-я) и Тадео Альенде (96-я). Единственный гол со стороны «Ванкувера» на свой счет записал Али Ахмед (60-я).

Капитан победителей Лионель Месси вышел в старте и отдал две результативные голевые передачи. Эта победа принесла «Интер Майами» первый в истории клуба титул чемпиона MLS.

Ранее Месси установил новый мировой рекорд в футболе по общему количеству голевых передач за всю свою профессиональную карьеру. Историческое достижение было зафиксировано в полуфинальном матче плей-офф MLS, где команда Месси «Интер Майами» обыграла «Нью-Йорк Сити» со счетом 5:1.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что ему не нравится Месси, потому что он играет «за бомжей». Таким образом он прокомментировал желание «Барселоны» установить памятник спортсмену. Милонов отметил, что изменил бы свое мнение, если бы тот выступал за «Зенит».