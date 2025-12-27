Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 12:19

Снежный шторм отменил почти две тысячи рейсов в одной стране

В США из-за снега отменили 1,6 тыс. рейсов

Фото: Vanessa Carvalho/Zuma/TASS
Снежный шторм привел к отмене более 1,6 тыс. рейсов в Соединенных Штатах, сообщает агентство Bloomberg. Сильнее всего непогода ударила по трем главным аэропортам Нью-Йорка: имени Джона Кеннеди (JFK), ЛаГуардия (LGA) и Ньюарк Либерти (EWR). Ранее в этих районах ожидалось выпадение до 23 сантиметров снега.

Отменено более 1,6 тыс. рейсов по всей территории США. Наибольшее количество отмен в пятницу зафиксировано у авиакомпании JetBlue Airways Corp. — более 200 рейсов, — сказано в сообщении.

Ранее полуостров Камчатка оказался во власти мощных снегопадов, с которыми не справляется коммунальная техника. Регион парализован: остановлен общественный транспорт, происходят отключения электричества. В аэропорту Елизово задерживаются пять прибывающих и пять вылетающих рейсов. За декабрь здесь выпало более двух месячных норм осадков, и, согласно прогнозам, снегопад продолжится.

До этого на Театральной площади Саратова шквалистый ветер повалил главную елку города. Дерево обломилось примерно посередине, и верхняя часть упала.

