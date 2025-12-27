Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 10:22

«Снежный апокалипсис» накрыл российский регион

На Камчатке из-за сильного снега наблюдаются проблемы с транспортом и светом

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Полуостров Камчатка оказался во власти мощных снегопадов, с которыми не справляется коммунальная техника, сообщил Telegram-канал Baza. Регион парализован: остановлен общественный транспорт, происходят отключения электричества. За декабрь здесь выпало более двух месячных норм осадков, и, согласно прогнозам, снегопад продолжится.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Петропавловске-Камчатском, где не работает общественный транспорт, в Усть-Большерецком округе с перекрытыми дорогами и в Вилючинске. В Елизовском районе четыре поселка частично обесточены. В аэропорту Елизово задерживаются пять прибывающих и пять вылетающих рейсов. Снегоуборочная техника застревает в сугробах. Школьников Петропавловска-Камчатского и Елизова досрочно отправили на каникулы.

Власти призывают жителей по возможности оставаться дома, а в случае необходимости выезда рекомендовано пользоваться общественным транспортом, несмотря на перебои в его работе.

Ранее на Театральной площади Саратова шквалистый ветер повалил главную елку города. Дерево обломилось примерно посередине, и верхняя часть упала.

Камчатка
снег
погода
природа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России стерли в порошок большой цех по производству ракет ВСУ
Почему гладкие ткани успокаивают, а рельефные — бодрят
В ДНР назвали главную причину бегства ВСУ в районе Гуляйполя
Удары по Украине сегодня, 27 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Экс-депутата Глущенко обязали возместить ущерб по делу о тройном убийстве
Самолеты НАТО заметили у российской границы
Карл III и принц Уильям собираются «очаровать» Трампа во время визита США
Жители европейской страны стали чаще использовать дровяные печи
Залечь на дно в Славино: где будет жить Долина после изгнания из Хамовников
Сотрудники ДПС наткнулись на заблудившегося теленка посреди ночи
ЦБ призвали «притормозить» с обсуждением стратегии цифровой инфраструктуры
В Госдуме раскрыли, что будет с декретными выплатами работающим матерям
«800 тыс. смертей»: Европа стала рекордсменом по количеству алкоголиков
Грузовик насмерть сбил двух пешеходов в российском регионе
Идеи закусок, которые выделят вас в компании: закусываем ром правильно
Тирамису с мандарином и абсентом — ваш новый любимый рецепт
Названы новые симптомы охватившей Россию мышиной лихорадки
Салат из свеклы с чесноком по ГОСТу: точная рецептура и технология
Как приготовить настоящий оливье с говядиной по ГОСТу
Интерпол задержал на Пхукете беглого депутата-контрабандиста из Приморья
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.