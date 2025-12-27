«Снежный апокалипсис» накрыл российский регион

Полуостров Камчатка оказался во власти мощных снегопадов, с которыми не справляется коммунальная техника, сообщил Telegram-канал Baza. Регион парализован: остановлен общественный транспорт, происходят отключения электричества. За декабрь здесь выпало более двух месячных норм осадков, и, согласно прогнозам, снегопад продолжится.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Петропавловске-Камчатском, где не работает общественный транспорт, в Усть-Большерецком округе с перекрытыми дорогами и в Вилючинске. В Елизовском районе четыре поселка частично обесточены. В аэропорту Елизово задерживаются пять прибывающих и пять вылетающих рейсов. Снегоуборочная техника застревает в сугробах. Школьников Петропавловска-Камчатского и Елизова досрочно отправили на каникулы.

Власти призывают жителей по возможности оставаться дома, а в случае необходимости выезда рекомендовано пользоваться общественным транспортом, несмотря на перебои в его работе.

Ранее на Театральной площади Саратова шквалистый ветер повалил главную елку города. Дерево обломилось примерно посередине, и верхняя часть упала.