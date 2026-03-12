Невролог перечислил симптомы, при которых крайне опасно самолечение

Самолечение недопустимо при спутанности сознания, температуре выше 39 градусов с выраженной вялостью, непрекращающейся жажде и судорогах, заявил MIR24.TV невролог Али Исмаилов. По его словам, любое промедление в таком состоянии ухудшает прогноз и создает смертельный риск.

Одышка в покое, чувство удушья, давящая боль в груди, холодный пот или резкая слабость также требует немедленного обращения к врачу, отметил Исмаилов. Аналогично и с потерей сознания. Врач призвал посетить специалиста и при сильной мигрени после травмы, внезапной слабости в руке или ноге, а также перекосе лица.

Нарушение речи, нестерпимая боль в животе, кровь в рвоте, стуле или моче — еще одни тревожные сигналы организма, при которых нельзя медлить. Невролог добавил, что особую осторожность при вышеперечисленных симптомах следует проявлять беременным, пожилым, пациентам с иммунодефицитом и тяжелыми хроническими болезнями. В категорию риска также входят дети до трех лет.

Ранее невролог Марина Аникина заявила, что новые клинические рекомендации по лечению гриппа, исключающие антибиотики и диуретики, «подсветили» распространенные ошибки как врачебной практики, так и самолечения. По ее мнению, это не изменение, а лишь закрепление существующих норм, поскольку антибактериальные препараты неэффективны против вирусных инфекций.