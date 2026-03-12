Стоматолог объяснил, почему никогда нельзя терпеть зубную боль Стоматолог Поляков: из-за запущенного кариеса можно оказаться в реанимации

Многие люди месяцами заглушают зубную боль таблетками, не обращаясь к врачу, но такой подход может привести к реанимации, заявил челюстно-лицевой хирург, стоматолог Кирилл Поляков. По его словам, которые приводит Lenta.ru, запущенный кариес — это постоянный источник инфекции, который может добраться до нерва и выйти за пределы зуба.

В челюстно-лицевой области много сосудов и анатомических пространств, по которым инфекция может распространяться довольно быстро. В тяжелых случаях развивается флегмона — обширное гнойное воспаление, и здесь стоматолог уже может быть бессилен. Это состояние, которое требует срочной госпитализации, операции и лечения в условиях стационара. Иногда — в реанимации, — рассказал Поляков.

Хирург подчеркнул, что в реанимацию попадают не из-за «маленькой дырочки», а из-за запущенной инфекции, которая развивается, когда проблему игнорируют. Сценарий почти всегда одинаков — человек терпит, пьет обезболивающие, откладывает визит к врачу, а затем появляется отек на лице и температура. Поляков призвал не доводить до крайностей, так как современная стоматология позволяет лечить зубы без боли и стресса.

Ранее хирург-стоматолог Надежда Патлатая сообщала, что удаление коренных зубов может привести к заклиниванию челюсти. По ее словам, при первых признаках дисфункции следует немедленно обратиться к специалисту.

До этого главный врач клиники Максим Хышов предупредил, что чрезмерное давление при чистке зубов может повредить эмаль. По ее словам, на состояние эмали также влияют питание и вредные привычки.