Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 11:00

В Роспотребнадзоре раскрыли, какой геновариант короновируса доминирует в РФ

Роспотребнадзор: штамм коронавируса Stratus доминирует в России три месяца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В России на протяжении 12 недель лидирует геновариант коронавируса XFG, также известный как Stratus, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в своем канале на платформе MAX. По данным ведомства, на этот вариант приходится основная доля новых выявляемых случаев заражения, но сам геновариант не является новым.

В циркуляции последних 12 недель преобладает геновариант XFG (Stratus) — рекомбинантный субвариант SARS-CoV-2, возникший в результате слияний двух сублиний, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в РФ зафиксировано 114 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса XFG (Stratus, «стратус»). Однако в Роспотребнадзоре подчеркнули, что он представляет незначительную угрозу для населения. Наибольшее количество заражений (54%) выявлено в Москве.

По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, в ближайшее время возникновение новой пандемии из-за коронавируса маловероятно. В интервью NEWS.ru специалист пояснил, что глобальные эпидемии, аналогичные COVID-19, случаются редко, с интервалами в несколько десятилетий. Наибольшую опасность, по его оценке, представляют вирусы птичьего гриппа и коронавирусы, передающиеся от животных.

коронавирус
COVID-19
Россия
Роспотребнадзор
штаммы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США нанесли удар по ядерному объекту в Иране
Иранский «огненный дождь» над Израилем попал на фото
Стало известно, где похоронят найденного мертвым в квартире Гнеушева
Названа возможная цена продажи предприятия «Союз-М»
ЕС пообещал накачивать Украину деньгами при одном условии
Бизнес-эксперт рассказал о способах обмана во время закупок
Юрист дал советы, как уменьшить риск блокировки счета при переводах
ЦБ сообщил о завершении переноса повышения налогов в цены
Еще двум жертвам ЧП на Иркутском авиазаводе потребовалась помощь медиков
Проект «Открытые сцены Ордынки» прошел в Москве 10 марта
Энергетик оценил вероятность скорого снятия санкций США против России
В Госдуме рассказали, когда ключевая ставка снизится до 3-4%
Суд принял решение по гражданских искам в деле о теракте в «Крокусе»
Украинку лишили гражданства России за критику СВО
Румыния попросила у США разрешение возобновить работу НПЗ ЛУКОЙЛа Petrotel
«Серьезный удар»: Пушилин о последствиях освобождения Доброполья для ВСУ
Держали раба на цепи в холодном коровнике: в Якутии посадили отца и сына
Армения впервые в своей истории станет страной-транзитером
Стало известно, почему Россия не наложила вето на резолюцию СБ ООН по Ирану
Лор предупредила, чем опасен отказ от шапки в начале весны
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.