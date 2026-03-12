В Роспотребнадзоре раскрыли, какой геновариант короновируса доминирует в РФ

В России на протяжении 12 недель лидирует геновариант коронавируса XFG, также известный как Stratus, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в своем канале на платформе MAX. По данным ведомства, на этот вариант приходится основная доля новых выявляемых случаев заражения, но сам геновариант не является новым.

В циркуляции последних 12 недель преобладает геновариант XFG (Stratus) — рекомбинантный субвариант SARS-CoV-2, возникший в результате слияний двух сублиний, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в РФ зафиксировано 114 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса XFG (Stratus, «стратус»). Однако в Роспотребнадзоре подчеркнули, что он представляет незначительную угрозу для населения. Наибольшее количество заражений (54%) выявлено в Москве.

По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, в ближайшее время возникновение новой пандемии из-за коронавируса маловероятно. В интервью NEWS.ru специалист пояснил, что глобальные эпидемии, аналогичные COVID-19, случаются редко, с интервалами в несколько десятилетий. Наибольшую опасность, по его оценке, представляют вирусы птичьего гриппа и коронавирусы, передающиеся от животных.