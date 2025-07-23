Новый штамм коронавируса из Канады атаковал Москву

В Российской Федерации зафиксировано 114 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса XFG (Stratus, Стратус), сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства подчеркнули при этом незначительную угрозу для населения. Наибольшее количество заражений (54%) выявлено в Москве.

Для данного варианта вируса характерны преимущественно легкие симптомы, включая осиплость голоса, однако отмечается его повышенная способность к передаче. Первый пациент с этим штаммом в России был обнаружен 24 апреля 2025 года.

Данный вариант патогена был включен Всемирной организацией здравоохранения в список «вызывающих интерес» в июне 2025 года. Изначально штамм XFG обнаружили в Канаде 27 января 2025 года. К настоящему моменту он распространился на территории Юго-Восточной Азии, Великобритании и стран Северной Америки.

По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, в ближайшее время возникновение новой пандемии из-за коронавируса маловероятно. В интервью NEWS.ru специалист пояснил, что глобальные эпидемии, аналогичные COVID-19, случаются редко, с интервалами в несколько десятилетий. Наибольшую опасность, по его оценке, представляют вирусы птичьего гриппа и коронавирусы, передающиеся от животных.