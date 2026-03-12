Названа возможная цена продажи предприятия «Союз-М»

Бывшая структура корпорации «Союз» планирует приобрести производственную площадку по выпуску масложировой продукции в Калининграде за 735 млн рублей, передает «Коммерсант». Ранее эта организация занималась ввозом в Россию переработанного пальмового масла из Европы, однако в настоящее время такие поставки значительно сократились.

ООО «Союз-ТТМ» выиграло аукцион по продаже имущества ООО «Союз-М» в Калининградской области за 735 млн рублей, как сообщает федеральный реестр сведений о банкротстве. В лот входят производственное оборудование, участок 3,2 га на Правой набережной Калининграда и здания.

Весной 2021 года ООО «Союз-М» признали банкротом. Компания, основанная в 2000 году, производила масложировую продукцию. С 2013 года между основателями корпорации — Сергеем Васильевым, Андреем Барановым и Юрием Бородавко — возник спор, который в феврале 2022 года привел к банкротству основного юридического лица корпорации — ООО «Корпорация „Союз“». Мощность переработки растительных жиров ООО «Союз-М» составляла 164 тыс. тонн.

