«Сильно сыплются»: политолог о возможности Украины воевать полтора-два года Политолог Самонкин: Украина не сможет вести боевые действия еще полтора-два года

Украинская армия не сможет вести боевые действия еще в течение полутора-двух лет, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, конфликт на Ближнем Востоке способен отвлечь внимание Евросоюза, оставив Украину без поддержки.

Если сейчас западная коалиция и Евросоюз полностью втянутся в ближневосточный конфликт против Ирана, от Украины вообще ничего не останется. Во-первых, фронт будет прорван, а во-вторых, мирное урегулирование ситуации приведет к четвертому разделу страны, где западные регионы будут ассимилироваться на Западе, в то время как Россия получает огромную часть исторических территорий под названием Новороссия. В целом, конечно же, один-два года Киев не сможет протянуть в военном конфликте. Практически вся экономика, социальная сфера и демография у них уже сильно сыплются, — высказался Самонкин.

Ранее появилась информация, что страны Евросоюза пообещали Украине финансовую помощь в обмен на продолжение боевых действий. В ответ президент Владимир Зеленский поручил политическому руководству разработать механизмы для продления конфликта с Россией.