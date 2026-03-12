Политолог раскрыл последствия решения Молдавии выйти из СНГ Политолог Панкратов: выход из СНГ для Молдавии обернется разрушением экономики

Решение Кишинева о денонсации базовых соглашений СНГ — это акт геополитического саморазрушения, заявил NEWS. ru научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов. По его словам, Кишинев сознательно режет по живому собственную экономику.

Решение правительства Молдавии о денонсации базовых соглашений СНГ — это демонстративный акт геополитического саморазрушения ради аплодисментов внешних кураторов. Кишинев сознательно режет по живому собственную экономику и гуманитарное пространство. Власть, которая отказывается от доступа к российскому рынку, сжигает мосты, лишая страну льготных условий по энергоносителям, действует не как национальное правительство, а как ликвидационная комиссия по молдавской государственности, — подчеркнул Панкратов.

Он отметил, что вместо прагматичного баланса между Востоком и Западом Молдавии навязывают роль отстойной периферии ЕС. продолжил политолог.

Гражданам Молдавии отводится функция дешевой рабочей силы, а элите — роль управляемого придатка, подталкиваемого к фактическому растворению в румынском этносе, — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что правительство Молдавии одобрило денонсацию базовых договоров Содружества Независимых Государств. Инициатором выступил МИД республики, по мнению которого ключевые принципы СНГ якобы не соблюдаются.