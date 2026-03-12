Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 14:57

Политолог раскрыл последствия решения Молдавии выйти из СНГ

Политолог Панкратов: выход из СНГ для Молдавии обернется разрушением экономики

Мая Санду Мая Санду Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Решение Кишинева о денонсации базовых соглашений СНГ — это акт геополитического саморазрушения, заявил NEWS. ru научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов. По его словам, Кишинев сознательно режет по живому собственную экономику.

Решение правительства Молдавии о денонсации базовых соглашений СНГ — это демонстративный акт геополитического саморазрушения ради аплодисментов внешних кураторов. Кишинев сознательно режет по живому собственную экономику и гуманитарное пространство. Власть, которая отказывается от доступа к российскому рынку, сжигает мосты, лишая страну льготных условий по энергоносителям, действует не как национальное правительство, а как ликвидационная комиссия по молдавской государственности, — подчеркнул Панкратов.

Он отметил, что вместо прагматичного баланса между Востоком и Западом Молдавии навязывают роль отстойной периферии ЕС. продолжил политолог.

Гражданам Молдавии отводится функция дешевой рабочей силы, а элите — роль управляемого придатка, подталкиваемого к фактическому растворению в румынском этносе, — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что правительство Молдавии одобрило денонсацию базовых договоров Содружества Независимых Государств. Инициатором выступил МИД республики, по мнению которого ключевые принципы СНГ якобы не соблюдаются.

Молдавия
СНГ
Россия
экономика
Дмитрий Горин
Д. Горин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
В Госдуме объявили о завершении важного этапа для Донбасса
Захарова указала на важную деталь в ударе Израиля по Дому русской культуры в Ливане
Жертва теракта в «Крокусе» вспомнил день трагедии
Захарова предрекла Зеленскому бесславный конец с наполеоновскими планами
Захарова встревожена атаками на культурное наследие Ирана
Российская пенсионерка попрощалась с жизнью из-за тысячи рублей
Политолог раскрыл последствия решения Молдавии выйти из СНГ
Цены на бензин в России превысили отметку ноября 2025 года
В МЧС ответили на сообщения об обязательной эвакуации татарстанцев
Проект по защите поселений от лесных пожаров запустят в одном регионе
У Пугачевой отказывают ноги? Почему она ходит с тростью, что известно
Британский турист снял удары иранских ракет по Дубаю и попал за решетку
Сбер «схлестнулся» с компанией из трех человек за интеллектуальные права
Нюша вернулась из Дубая в Москву после развода с мужем
Раскрыто число жертв израильских ударов по Ливану
Путин провел кадровые изменения в Совбезе России
Филиппов оценил шансы появления ски-альпинизма на Паралимпиаде
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.