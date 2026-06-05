Лавров раскрыл, что Грузия потеряет в составе Евросоюза

Нынешнее руководство Грузии, несмотря на приверженность курсу в Евросоюз, осознает потенциальные негативные последствия такого вступления, заявил газете «Известия» на полях ПМЭФ глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, присоединение страны к ЕС повлечет за собой утрату конкурентных преимуществ в сельском хозяйстве.

Нынешнее грузинское руководство — это прагматики, они подтверждают свой курс в Евросоюз, но понимают, что тогда придется перестать быть страной, которая славится своей продукцией, — сказал политик.

Лавров отметил, что любая аграрная страна, интегрирующаяся в ЕС в период его расширения, сталкивалась с потерей аграрного сектора из-за доминирования интересов и хозяйств стран-членов. Кроме того, он подчеркнул, что значительная часть грузинской торговли, около 70%, приходится на Россию и страны СНГ, а также Китай, и это положение будет серьезно изменено требованиями Брюсселя.

Посол также указал на то, что вступление в ЕС поставит под вопрос соблюдение Грузии санкций против России и принятие внешнеполитических решений Еврокомиссии. В завершение Лавров добавил, что двусторонние отношения между Россией и Грузией в целом стабильны и российские туристы ценят грузинскую природу и гостеприимство.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны пока не обсуждают вопрос о проведении референдума по членству в Европейском союзе. По его словам, такая тема может возникнуть только после получения республикой статуса кандидата или официального обращения в ЕС.