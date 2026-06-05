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05 июня 2026 в 15:15

«Гитлеровские методы»: оппозиционерка оценила власть в Молдавии

Таубер рассказала о «физическом истреблении» оппозиционеров в Молдавии

Майя Санду Майя Санду Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press
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Методы правления президента Молдавии Майи Санду похожи на гитлеровские, заявила NEWS.ru депутат республики X и XI созывов Марина Таубер на полях Петербургского международного экономического форума. Оппозиционный политик отметила, что ожидает результаты рассмотрения судебного дела, которое запустили власти против нее.

В нашей стране ни о какой демократии не может быть и речи. Поэтому я не ожидаю никакого справедливого приговора. Более того, он может стать еще жестче из-за моего участия в ПМЭФ. Я к этому готова, потому что для меня важнее принципы, в которых меня воспитывали мои родители — мы не хотим, чтобы в нашей стране процветало ЛГБТ (Движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru), ущемлялись церковь и права русскоязычных, потому что мы многонациональная страна. Мы за то, чтобы развивался многополярный мир, — сказала Таубер.

Она отметила, что власти Молдавии «физически истребляют» оппозиционеров, сажая их в тюрьмы. По словам политика, под особенным давлением находится оппозиционер Илан Шор.

Шор находится под особенным давлением, потому является очень жесткой оппозицией, которая не выбирает слова и действует строго тому курсу, который мы считаем правильным для наших граждан. Европе бы сегодня задуматься, что происходит внутри нее и перестать захватывать нашу страну. Мы сами разберемся, мы суверенное государство. Кроме кредитов и нищеты Европа нам ничего не принесла, — заключила Таубер.

Ранее председатель политической партии «Великая Молдова» Виктория Фуртунэ заявила NEWS.ru, что власти Молдавии делают все, чтобы повторить судьбу Украины. По ее словам, правящая партия PAS больше всего боится народа и Бога, но у оппозиции Молдавии есть все инструменты, чтобы убрать «предателей» с верхушки, для этого нужна лишь политическая воля.

Страны СНГ
Молдавия
Майя Санду
оппозиция
Сона Рустамова
С. Рустамова
Елена Васильченко
Е. Васильченко
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«Гитлеровские методы»: оппозиционерка оценила власть в Молдавии
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