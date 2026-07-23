Посол Озеров сообщил о задержаниях российских дипломатов в Молдавии

Посол Озеров сообщил о задержаниях российских дипломатов в Молдавии

Полиция и пограничники Молдавии с подачи Запада незаконно задерживают российских дипломатов, угрожают им и останавливают служебный транспорт, рассказал RT посол РФ в республике Олег Озеров. Дипломат утверждает, что за всеми этими провокационными действиями стоит местная Служба информации и безопасности.

По его словам, подобные действия молдавских силовиков направлены на окончательный разрыв дипломатических отношений между Москвой и Кишиневом. Ситуация вокруг работы российского представительства продолжает оставаться крайне напряженной.

Закон в дипломатии: когда перестает действовать Венская конвенция, тогда вступают в дело ответные меры, — высказался Озеров.

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