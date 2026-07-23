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23 июля 2026 в 09:19

Годовалая девочка выпила чистящее средство для бассейна

В Красноярском крае годовалая девочка отравилась жидкостью для очистки бассейна

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Красноярском крае годовалая девочка отравилась химическим средством для чистки бассейна, сообщили в ГУ МВД по региону. ЧП случилось в поселке Емельяново: флакон с опасной жидкостью стоял на улице в открытом доступе, и малышка, оставшись без контроля со стороны родителей, выпила его содержимое.

Ребенка экстренно госпитализировали в одну из больниц Красноярска. Врачи провели все необходимые процедуры, и сейчас состояние девочки стабильное, угрозы жизни нет. Полиция начала проверку по факту происшествия, родители будут привлечены к ответственности по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

Ранее сообщалось, что в итальянском городе Ментана произошло отравление посетителей бассейна спортивного комплекса парами хлора. Превышающее норму количество вещества попало в воду, в результате чего девять человек отравились, а еще 50 человек были эвакуированы. Среди госпитализированных — четверо детей. Посетители начали жаловаться на недомогание примерно через 20 минут после инцидента.

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