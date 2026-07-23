Астрономы нашли первый луноподобный объект за пределами Солнечной системы

Астрономы обнаружили первый луноподобный спутник за пределами Солнечной системы, сообщает Европейская южная обсерватория (ESO). Необычное небесное тело удалось выявить с помощью телескопа в системе CD-35 2722. Главной особенностью открытия стало то, что объект обращается не вокруг классической планеты, а вокруг коричневого карлика, однако статус этого объекта пока вызывает много вопросов.

Вместо этого он вращается вокруг коричневого карлика (объекта, более массивного, чем планета), который, в свою очередь, обращается вокруг звезды CD-35 2722. Если открытие подтвердится, это может быть первый естественный спутник, обнаруженный за пределами Солнечной системы, — говорится в пресс-релизе.

Масса обнаруженного экзоспутника сопоставима с массой Юпитера, что делает его крайне массивным для привычной классификации. Сама звезда CD-35 2722 представляет собой относительно молодой объект с массой около половины Солнца. Подобные уникальные параметры подталкивают ученых к пересмотру классических определений естественных спутников. На сегодняшний день из нескольких тысяч известных экзопланет лишь единицы считаются кандидатами на наличие лун, но их статус пока не подтвержден.

Ранее ученые Северо-Западного университета США заметили, что сверхмассивная черная дыра Стрелец А начала выбрасывать космический ветер. Специалисты считают, что подобное явление представляет собой обычный этап в эволюции черных дыр.