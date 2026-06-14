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14 июня 2026 в 09:42

Ученые обнаружили странное явление в космосе

AJL: черная дыра Стрелец А начала выбрасывать горячий ветер

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Сверхмассивная черная дыра Стрелец А начала выбрасывать вещество в форме космического ветра, установили ученые Северо-Западного университета США в исследовании, опубликованном в Astrophysical Journal Letters. В ходе работы специалисты обнаружили область в форме конического просветления с четко очерченными краями.

Эта структура соответствует горячему ветру, исходящему от черной дыры и увлекающему за собой холодный газ. По оценке исследователей, подобное явление представляет собой обычный этап в эволюции сверхмассивных черных дыр.

Несмотря на близость и важность центральной черной дыры нашей Галактики, Стрельца А, активный ветер от нее ускользал от ученых более полувека. Здесь мы сообщаем об открытии мощного активного ветра, — сказано в материале.

Стрелец А расположен в центре Млечного Пути и является компактным радиоисточником. Помимо радиоволн, объект излучает в инфракрасном, рентгеновском и ряде других диапазонов. По своей природе Стрелец А — это сверхмассивная черная дыра высокой плотности, окруженная облаком горячего газа, который испускает радиоизлучение.

12 мая 2022 года астрономы, работавшие с Телескопом горизонта событий, опубликовали снимок Стрельца А. Это изображение подтвердило наличие черной дыры в данном объекте и стало вторым в истории подтвержденным фотоснимком черной дыры.

Ранее итальянский модный дом Prada совместно с Axiom Space создал специальное нижнее белье для астронавтов NASA. В новом костюме, предназначенном для ношения под скафандрами, есть вентиляционные трубки для поддержания комфортной температуры тела астронавта в условиях космоса.

Наука
Космос
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