17 февраля 2026

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 февраля 2026 года

События 17 февраля
17 февраля — 48-й день 2026 года по григорианскому календарю и 35-й по юлианскому. До конца года — 317 дней. В этот день по приказу императрицы Анны Иоанновны в Ледяном доме женили придворного шута князя Голицына, граф Пален проиграл Наполеону сражение под Морманом, в Санкт-Петербурге открылся Эрмитаж. Узнаем, какие еще события произошли в этот день в мировой истории.

Какие праздники отмечают 17 февраля 2026 года

17 февраля 2026 года — праздник для всех, кто когда-то был бойцом студотряда. В этом году Российские студенческие отряды (РСО) будут отмечать свой день в 22-й раз. На государственном уровне праздник был учрежден согласно приказу президента РФ от 21 февраля 2015 года. Дата приурочена к созданию Молодежного общероссийского общественного движения «Российские студенческие отряды» 17 февраля 2004 года. Всего же история студотрядов в нашей стране насчитывает более 60 лет.

Сегодня бойцы студотрядов делятся на семь основных категорий:

  • стройотряды
  • педотряды
  • сельхозбригады
  • отряды проводников на железной дороге
  • сервисные отряды
  • отряды студентов-медиков
  • спецотряды

Стоит отметить, что в число специальных отрядов входят археологические, охраны правопорядка, социальные и подразделения с другими специализациями. Поскольку 17 февраля данный праздник в России отмечается на федеральном уровне, то в этот день действующих и бывших участников студотрядов в форменных бойцовках можно увидеть на различных мероприятиях в любом городе страны.

17 февраля 2026 года 17 февраля 2026 года Фото: Игорь Агеенко/РИА Новости

Какие церковные праздники выпадают на 17 февраля

В этот день православные христиане поминают трех святых:
  • преподобного Исидора Пелусиота, который известен тем, что оставил после себя архив из более чем 10 тысяч писем, в которых содержатся толкования Священного Писания;
  • благоверного князя Георгия Владимирского, сына князя Всеволода Большое Гнездо. Прославился в бою с монголо-татарскими захватчиками на реке Сити в 1238 году;
  • преподобного Кирилла Новоезерского, основателя и первого настоятеля Кирилло-Новоезерского монастыря. Считается, что игумену был дан дар исцелять людей от многих болезней.

Кроме того, 17 февраля тезоименитство празднуют: Борис, Михаил, Иосиф, Екатерина, Алексей, Федор, Андрей, Василий, Дмитрий, Анна, Иван, Кирилл, Аркадий, Николай, Сергей, Юрий, Георгий, Мария.

Также славяне называли этот день Никола Студеный. Считалось, что это один из самых холодных дней в году. Кроме того, именно в этот день, по мнению крестьян, начинались волчьи свадьбы. Также считалось, что если на елях старые ветви сгибаются, то можно в ближайшие дни ожидать метелей. Если же ветви старой ели держатся прямо, то погода скоро станет теплой и спокойной.

Церковные праздники 17 февраля Церковные праздники 17 февраля Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Важные даты в мировой истории

В этом году 17 февраля, как и во все предыдущие годы, стоит вспомнить несколько важных памятных дат:

1454 год — Филипп III Добрый, герцог Бургундский, пообещал папе римскому принять участие в следующем крестовом походе, дав так называемую клятву фазана.

1600 год — по решению суда Святой инквизиции бывший монах-доминиканец Джордано Бруно был приговорен к аутодафе за еретические высказывания. И в тот же день был сожжен на костре в Риме.

1740 год — в Ледяном доме на Неве по приказу императрицы Анны Иоанновны сыграли свадьбу придворный шут Михаил Голицын и шутиха Авдотья Буженинова.

1814 год — Наполеон одержал победу в сражении под Морманом, разбив русские войска под командованием графа Петра Палена.

1852 год — на Дворцовой площади в столице России для всех желающих открылся музей «Эрмитаж».

1864 год — первое результативное участие в бою подводной лодки в ходе Гражданской войны в США.

1972 год — создание Научно-исследовательского вычислительного центра Академии наук СССР.

1979 год — начало войны между Китаем и Вьетнамом.

1982 год — премьера ленты «Карнавал» в СССР.

17 февраля 17 февраля Фото: РИА Новости

Также в этот день родились:

1490 год — французский полководец Карл III де Бурбон, граф де Монпансье.

1781 год — создатель стетоскопа французский медик Рене Лаэннек.

1859 год — советский микробиолог, специалист в области эпидемиологии Николай Гамалея.

1867 год — британский производитель шоколада, создатель логотипа компании Cadbury Уильям Кэдбери.

1890 год — один из разработчиков современных методов статистического учета британец Роналд Фишер.

1901 год — советский автор книг для малышей Агния Барто.

1947 год — музыкант Вячеслав Малежик.

1963 год — один из самых успешных баскетболистов в мировой истории американец Майкл Джордан.

1981 год — одна из самых известных светских львиц Америки Пэрис Хилтон.

1991 год — британская актриса, исполнительница роли Джинни Уизли в киновселенной Гарри Поттера Бонни Райт.

Также в этот день мир покинули:

1600 год — итальянский священник, философ, автор теорий о природе Вселенной Джордано Бруно.

1673 год — французский драматург, реформатор жанра комедии Жан Батист Мольер.

1856 год — немецкий поэт Генрих Гейне.

1919 год — известная актриса эпохи немого кино Вера Холодная.

1989 год — французский кутюрье Ги Лярош.

Ранее мы рассказывали, как праздновать Масленицу.

