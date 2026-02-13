Раскрыт исход «битвы» бизнесмена и Киркорова за пирс и теннисный корт Киркоров выиграл суд у бизнесмена Рыськова из-за пирса и корта

Красногорский суд Московской области отклонил иск предпринимателя Глеба Рыськова к певцу Филиппу Киркорову, требовавшего запретить артисту пользоваться пирсом и теннисным кортом на берегу Москвы-реки, сообщил ТАСС адвокат артиста Роман Кузьмин. В постановлении суда значится отказ.

Филипп Киркоров победил. Суд постановил в удовлетворении исковых требований Рыськова отказать, — говорится в сообщении.

Ранее саратовский предприниматель заявил, что Киркоров обязан демонтировать строения на своем участке вблизи Москвы-реки. По его утверждению, данная территория относится к землям общего пользования и не принадлежит артисту. В спор была вовлечена прокуратура по решению Красногорского суда.

Кроме того, Министерство экологии приняло решение передать в общественное пользование личный пирс певца, расположенный у его особняка в Красногорске. Как сообщил источник, при проверке ведомство обнаружило нарушения, в том числе перекрытие доступа к береговой полосе. В сообщении указывается, что пристань габаритами 235 на 82 метра, построенная в 2021 году, оказалась незаконно огорожена.