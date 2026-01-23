Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 18:32

Постройки Киркорова у Москвы-реки потребовали снести

Бизнесмен Рыськов требует снесения построек на участке Киркорова у Москвы-реки

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров должен снести постройки на своем участке у Москвы-реки, заявил саратовский бизнесмен Глеб Рыськов. Красногорский суд Московской области уже привлек прокуратуру к их спору. По словам предпринимателя, которые приводит ТАСС, по закону это земли общего пользования, а не знаменитости.

Суд привлек Межрайонную природоохранную прокуратуру Подмосковья третьим лицом по моему иску к Киркорову из-за спора, связанного с землепользованием. Следующее заседание назначено на 13 февраля, — сообщил предприниматель.

До этого Рыськов заявил, что на подмосковном участке певицы Ларисы Долиной расположен незаконно обустроенный пруд. По его словам, общая площадь искусственного водоема может составлять 230 квадратных метров. Предприниматель считает, что артистке якобы не выдавали разрешения на постройку объекта.

До этого стало известно, что Киркоров возвращается на сцену после перерыва, который он взял для восстановления здоровья. В частности, певец сообщил, что сейчас активно репетирует новую программу.

