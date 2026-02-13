«Должен двигаться»: Трамп обратился с призывом к Зеленскому Трамп: Зеленский не должен упустить возможность для урегулирования

Президент Украины Владимир Зеленский должен двигаться в направлении урегулирования конфликта на Украине, поскольку Россия хочет заключить сделку, заявил его американский коллега Дональд Трамп. По его словам, иначе Киев упустит возможность для установления мира, передает Fox News.

Зеленский должен двигаться. Россия хочет заключить сделку, и Зеленский должен двигаться, иначе он упустит отличную возможность. Он должен двигаться, — сказал американский лидер.

Ранее британский дипломат Иан Прауд отмечал, что Москва выходит на мирные переговоры по Украине в более сильной позиции, чем другие стороны. По его словам, Вооруженные силы России станут важным козырем в этом урегулировании.

До этого сообщалось, что украинские и американские чиновники обсудили график, согласно которому к марту будет подготовлен проект мирного соглашения, а в мае на Украине состоится референдум по нему и выборы президента. По мнению Вашингтона, голосование можно организовать быстро.