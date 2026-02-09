Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 09:14

«Давайте будем откровенны»: дипломат о позиции России по Украине

Дипломат Прауд заявил о сильнейшей позиции России на переговорах по Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Москва выходит на мирные переговоры по Украине в более сильной позиции, чем другие стороны, заявил британский дипломат Иан Прауд в эфире YouTube-канала. По его словам, Вооруженные силы России станут важным козырем в этом урегулировании.

Давайте будем откровенны: у России по-прежнему более сильные позиции. Россия закончит конфликт со стратегическим преимуществом на поле боя. Это совершенно очевидно. Их армия будет самой закаленной и хорошо оснащенной со времен окончания Второй мировой войны, — отметил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что украинский президент Владимир Зеленский настаивает на встрече с лидером России Владимиром Путиным для введения в заблуждение украинцев. По его словам, целесообразности в такой встрече нет.

Также председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта Украине нужен легитимный лидер. По его мнению, без этого шага невозможно достичь уровня международных соглашений.

Россия
Украина
переговоры
мир
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ФХР связали допуск России к соревнованиям с решением МОК
Онколог назвал главную причину развития рака желудка
Топливный кризис парализовал авиацию на Кубе
Пособник покушения на генерала Алексеева признал вину
Корба рассказал, куда должен был улететь после покушения на Алексеева
Появились подробности вербовки исполнителя покушения на генерала Алексеева
Пушилин рассказал, к какому крупному городу в ДНР продвинулись ВС России
ФБР пришло к неожиданному выводу по делу Эпштейна
В ФСБ сообщили о сумме, обещанной за покушение на генерала Алексеева
В Германии раскрыли, как на самом деле тратится электроэнергия на Украине
Подозреваемые в покушении на генерала Алексеева назвали заказчика
В Киеве взорвалась трансформаторная подстанция
Маск предложил помощь тем, кто даст показания по делу Эпштейна
Лавров связал политику Европы в Черном море и Арктике
В вербовке исполнителя покушения на Алексеева нашли след польских спецслужб
Малинин принес США золото Игр-2026 в Милане
«Давайте будем откровенны»: дипломат о позиции России по Украине
«В поле нашли»: раскрыта страшная судьба пропавшего под Саратовом мальчика
Раскрыто, как быстро определили стрелявшего в генерала Алексеева
Стало известно, сколько россиян выйдут на старт в третий день Олимпиады
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.