«Давайте будем откровенны»: дипломат о позиции России по Украине Дипломат Прауд заявил о сильнейшей позиции России на переговорах по Украине

Москва выходит на мирные переговоры по Украине в более сильной позиции, чем другие стороны, заявил британский дипломат Иан Прауд в эфире YouTube-канала. По его словам, Вооруженные силы России станут важным козырем в этом урегулировании.

Давайте будем откровенны: у России по-прежнему более сильные позиции. Россия закончит конфликт со стратегическим преимуществом на поле боя. Это совершенно очевидно. Их армия будет самой закаленной и хорошо оснащенной со времен окончания Второй мировой войны, — отметил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что украинский президент Владимир Зеленский настаивает на встрече с лидером России Владимиром Путиным для введения в заблуждение украинцев. По его словам, целесообразности в такой встрече нет.

Также председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта Украине нужен легитимный лидер. По его мнению, без этого шага невозможно достичь уровня международных соглашений.