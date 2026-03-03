Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 03:01

Стало известно о повреждении здания важного политического института Ирана

Здание Совета политической целесообразности повредили при обстрелах Тегерана

Тегеран Тегеран Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press
В результате очередной бомбардировки Тегерана существенный урон получило здание, где располагается Совет по определению политической целесообразности, сообщил арабский телеканал Al Hadath. На данный момент не приводится никаких деталей относительно масштабов разрушений или возможных пострадавших.

Журналисты не уточнили, идет ли речь о точечном ударе или о последствиях более масштабной атаки на город. Официальные власти Ирана пока никак не комментируют данное сообщение. Информация о судьбе членов Совета или сотрудников аппарата отсутствует.

Штаб-квартира совета находится в Мраморном дворце в Тегеране. Он не является частью законодательной власти, но выступает посредником между всеми ветвями власти, включая исполнительную. В частности, разрешает конфликтные ситуации между Советом стражей конституции и Меджлисом.

Ранее Армия обороны Израиля объявила, что ликвидировала управление телерадиовещания Ирана в самом центре Тегерана. Ударам подвергся центр связи, который на протяжении многих лет якобы использовался не только для информационной войны, но и для координации военной деятельности.

Иран
Тегеран
бомбардировки
разрушения
Стало известно о повреждении здания важного политического института Ирана
