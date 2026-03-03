Американское посольство в Эр-Рияде вспыхнуло после взрыва Reuters: пожар начался в здании посольства США в Эр-Рияде после взрыва

На территории посольства США в Эр-Рияде вспыхнул пожар после взрыва, передает агентство Reuters. Информацию о пострадавших и разрушениях американская сторона пока что не сообщала.

Инцидент произошел на фоне масштабной ответной кампании Ирана. Она была начата после гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и семерых генералов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в результате ударов США и Израиля 28 февраля.

Иранские ракеты и беспилотники уже поражали американские объекты в Ираке, ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Кувейте. Теперь под ударом оказалась и Саудовская Аравия. Если причастность Ирана подтвердится, это станет самым дерзким нападением на дипломатическую миссию США в регионе за последние годы.

КСИР обнародовал кадры масштабного пожара, вспыхнувшего в столице Саудовской Аравии в посольстве США. На опубликованном видео, предположительно, запечатлена Южная кольцевая дорога города, где также фиксируются последствия инцидента.

До этого Вооруженные силы Ирана передавали, что за последние сутки противовоздушные силы страны перехватили и уничтожили семь беспилотников Израиля и США. Инциденты произошли в воздушном пространстве в районах Тебриза, Тегерана, Исфахана, Хорремабада и Бушера.