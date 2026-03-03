Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 00:46

Иран озвучил число сбитых дронов Израиля и США за сутки

МО Ирана: за сутки были сбито семь дронов Израиля и США

ПВО Ирана ПВО Ирана Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вооруженные силы Ирана сообщили, что за последние сутки противовоздушные силы страны перехватили и уничтожили семь беспилотников Израиля и США. Как сообщает пресс-служба ВС исламской республики, инциденты произошли в воздушном пространстве в районах Тебриза, Тегерана, Исфахана, Хорремабада и Бушера.

Под удар иранских систем противовоздушной обороны попали беспилотные летательные аппараты моделей MQ-9, Heron, Hermes и Orbiter. Общее число сбитых беспилотников с начала эскалации достигло 29 единиц.

Ранее стало известно, что американский авианосец «Авраам Линкольн» после атаки четырьмя крылатыми ракетами был вынужден покинуть район базирования. Флагман ВМС США направился в сторону Индийского океана. Иранские военные подчеркнули, что удар был нанесен высокоточным оружием и достиг поставленных целей.

До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что удары по Хайфе привели к значительным жертвам. По информации иранских военных, погибли по меньшей мере 40 человек и около 60 получили ранения.

Иран
ПВО
дроны
США
