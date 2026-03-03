Раскол в ЕС: новые санкций против России провалились, при чем тут Иран

Страны Евросоюза не смогли согласовать 20-й пакет санкций против РФ, ограничившись лишь продлением прежних ограничений и высылкой дипломатов. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что несогласованность действий лидеров ЕС — признак глубокого раскола объединения, в котором образовались несколько лагерей. Кто из них выступает на стороне России, а кто поддерживает Украину, и к чему в итоге приведет это противостояние — в материале NEWS.ru.

Что известно о новых санкциях ЕС против России

Решение по новому пакету санкций ЕС против России должны были принять еще в 20-х числах февраля. Он включал в себя полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. Брюссель планировал включить в санкционные списки еще 43 танкера и запретить их страхование и обслуживание в европейских портах. Кроме того, рестрикции касались поставок металлов, химической продукции и критически важных минералов из РФ.

Однако послы стран ЕС не смогли согласовать новые нефтяные ограничения, так ка против них выступили Греция, Испания, Италия и Мальта. Затем Венгрия наложила вето не только на санкционную инициативу, но и на военный кредит Украине в размере €90 млрд. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснил этот шаг блокировкой Киевом транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

«Украина ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. Киев и Брюссель поддерживают венгерскую оппозицию. Поэтому нет, четкое нет», — заявил Сийярто.

Почему буксуют антироссийские санкции ЕС

Глава евродипломатии Кая Каллас попыталась объяснить провал нового санкционного пакета. «Это не тот сигнал, который мы хотели бы послать. Но работа продолжается», — подчеркнула она.

Чтобы ограничения были утверждены, их должен одобрить Совет ЕС. Для этого требуется единогласное решение всех 27 стран-членов Евросоюза.

По словам кандидата политических наук, директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, санкционный вопрос расколол ЕС на три блока. Первый возглавляют два «локомотива» объединения — Франция и Германия. Они вместе со сторонниками — Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией — выступают за дальнейшее давление на РФ и оказание помощи Украине.

«Второй лагерь — самый малочисленный — Венгрия и Словакия. Им не выгодны ни санкции, ни украинский конфликт, поскольку два этих фактора плохо влияют на их экономику», — пояснил собеседник NEWS.ru.

В третьем лагере находятся страны, которые пока не смогли занять четкую позицию за или против. Их возглавляет Италия.

«Им санкции тоже сильно вредят, поскольку лишают выгодного российского импорта, но большинство пока молчит», — сказал эксперт.

Журавлев не исключает, что в конечном итоге итальянские власти присоединятся к противникам поддержки Украины. По данным Bloomberg, при обсуждении санкций Италия отказалась поддерживать ограничения против грузинского порта Кулеви, через который идет транзит российской нефти. Кроме того, Рим вместе с Мадридом оспорил черные списки ЕС, в которые попал один из кубинских банков, подозреваемый Брюсселем в связях с Россией.

Сыграет ли на руку России разлад в ЕС из-за санкций

Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что несогласованность в ЕС по вопросу ограничительных мер играет на руку России. Чем дольше провисают санкционный пакет и новый кредит для Украины, тем лучше и для РФ, и для хода СВО. Однако есть один нюанс.

«Венгрия и Словакия — бедные страны. Значит, их можно купить», — отметил Журавлев.

Например, в феврале 2024 года венгерский премьер Виктор Орбан заблокировал выделение Украине €50 млрд из средств ЕС. Затем он пошел на попятную, добившись того, что Евросоюз разморозил помощь его стране на €30 млрд.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров заметил, что все больше стран Европы устают от финансирования вооруженного конфликта с Россией. Они уже осознали, что санкции не подорвали экономику РФ, а надежд на победу Киева не осталось, пояснил собеседник NEWS.ru.

«Тратить деньги на Украину и разрушать свою экономику ради того, чтобы уязвить Россию санкциями, просто нет смысла», — добавил он.

Однако Федоров также придерживается мнения, что главный вопрос заключается в том, сможет ли Брюссель купить лояльность Венгрии, Словакии и других стран, выступающих против конфликта. Если ЕС не сможет найти твердые аргументы, то неприсоединившиеся начнут постепенно перетекать в этот лагерь.

Как конфликт между США и Ираном скажется на военной помощи Украине

Еще один фактор, который может пошатнуть позиции Украины в Европе, — противостояние США и Ирана. Военный эксперт, кандидат исторических наук Иван Коновалов пояснил NEWS.ru, что помощь Киеву напрямую деньгами и оружием, а также опосредованно санкциями в ближайшее время может резко снизиться. Он напомнил, что лидеры Германии, Франции и Британии пригрозили Ирану военными мерами, если Тегеран продолжит атаковать их союзников на Ближнем Востоке.

«Если три самых сильных государства Европы выступят на стороне США, что вполне вероятно, то помощь Киеву уменьшится», — сказал эксперт.

По его словам, во-первых, европейцы начнут тратить на ближневосточный конфликт свои средства и собственный боекомплект, которые раньше шли на нужды ВСУ. Во-вторых — если война на Ближнем Востоке продолжится, то американцы снизят продажи своего оружия, которое страны ЕС закупают для Украины.

«Прошлогодняя 12-дневная война между Ираном, Израилем и США показала, что расход ракет был намного выше, чем планировалось. Поэтому американцы поберегут боекомплект для своих нужд», — отметил эксперт.

Коновалов подчеркнул, что такой расклад для европейских стран окажется выгоднее, чем продолжение поддержки Киева.

«Они разведут руками перед Владимиром Зеленским и скажут: „Видишь, сейчас не до тебя! Помогаем Трампу против Ирана“. Так они выскочат из ловушки, в которую сами себя загнали», — резюмировал военэксперт.

