Все тайные бункеры Зеленского: сколько их, где прячется президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину начала конфликта с Россией показал на видео бункер, в котором якобы жил на протяжении двух лет. По его словам, именно в маленькой комнатке под Банковой улицей Киева он проводил первые переговоры с мировыми лидерами. Однако Зеленский умолчал обо всех остальных укрытиях, имеющихся на территории страны. Что известно о его тайных убежищах и могут ли они спасти главу Украины от гибели — в материале NEWS.ru.

Как выглядит бункер Зеленского

Зеленский опубликовал видеообращение, в котором продемонстрировал свой бункер в Киеве. По словам президента Украины, в начале СВО в этом помещении на Банковой находились «сотни людей», а из своего небольшого кабинета он проводил первые телефонные переговоры с мировыми политиками.

Глава республики добавил, что в тот момент многие зарубежные лидеры предупреждали его о наличии угрозы для жизни и предлагали организовать эвакуацию с Украины. Однако Зеленский, по его словам, якобы ответил, что нуждается в «оружии, а не в такси».

По словам президента Украины, он регулярно проводил время в киевском бункере в первые два года конфликта, а сейчас спускается туда лишь во время воздушной тревоги. Это сооружение построили еще в советское время на случай ядерной войны. Бункер представляет собой сложную сеть туннелей и залов, соединенных с ключевыми правительственными зданиями. В подземелье есть рабочий кабинет с оборудованием для видеоконференций, конференц-зал для совещаний с правительством и военным командованием, система связи, позволяющая координировать действия государства в условиях конфликта, а также зона отдыха и импровизированный спортзал. Есть там и спальня для Зеленского с широкой кроватью и телевизором на стене. Окна в спальне — фальшивые и закрыты шторами.

Сколько бункеров есть у Зеленского

Укрытие на Банковой — вряд ли единственное, которым располагает президент Украины. Местные диггеры — исследователи подземелий — утверждают: на самом деле только на территории Киева существует как минимум 12 подобных защищенных объектов. Однако и эта цифра может быть заниженной.

«Я уверен, что бункеров в Киеве не 12, а больше», — заявил NEWS.ru президент Российского общества спелестологических исследований (РОСИ) Михаил Сохин.

По словам эксперта, подземные укрепления есть под каждым крупным киевским заводом. Большинство из них появилось в 1960-е, во время холодной войны — на случай перетекания ее в горячую фазу.

«Зеленский мог без проблем укрыться в любом из этих бункеров, они все отлично защищены. Воздух туда поставляется с поверхности через насосы, проходя для очистки несколько фильтров. Там есть свет, водопровод и канализация», — пояснил Сохин.

Впрочем, бункер на Банковой, считает собеседник, вполне может быть самым комфортным: на «пятизвездное» оборудование остальных объектов у коррумпированного правительства Украины просто не хватило бы денег.

Где находятся бункеры Зеленского

Считается, что один из киевских бункеров президента может находиться под зданием бывшего завода «Арсенал». Однако сеть укрепленных подземных сооружений, призванных защитить высшее руководство страны в случае необходимости, фактически раскинулась по всей Украине. Одно из таких — секретный объект под названием «Абрикос» во Львове. В советский период он использовался в качестве узла связи Прикарпатского военного округа.

В Ивано-Франковске роль президентского бункера выполняет подземелье на базе бывшего 12-го Главного управления Министерства обороны СССР. Похожий объект есть в Виннице — там защитное сооружение осталось еще со времен Второй мировой войны.

Бункер линии Арпада, Украина Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еще одно из известных укрытий называется линией Арпада и находится в закарпатском селе Верхняя Гробовница. Его вырыли венгры в Карпатских горах в начале Второй мировой. Оно входило в систему обороны, прикрывающую город Мукачево. Бункер строился в 1943–1944 годах на глубине около 30–50 м — для защиты от Советской армии. В подземелье был командный пункт и больница, в которой одновременно могло лечиться свыше 1000 бойцов. Также в подземном укрытии были склады, казармы и система вентиляции. Однако в 1990-е объект, предположительно, пришел в запустение. Впоследствии подземелье привели в порядок и сделали центром туризма — как знаменитый «бункер Сталина» в московском районе Таганка. Таким образом, сегодня вместе с киевскими объектами известно почти о 20 предполагаемых убежищах Владимира Зеленского.

Сохин отметил, что, с одной стороны, подземелий, в которых можно спрятаться от ракет и авиабомб на Украине, довольно много. «Достаточно вспомнить штурм Мариуполя и завод „Азовсталь“, где долго прятались боевики», — пояснил он.

С другой — оборудовать бункер, из которого можно управлять государством, стоит недешево. Туда необходимо подвести связь, заменить коммуникации, электропроводку, сделать разной степени сложности ремонт. Поэтому число полноценных «бункеров Зеленского» — под большим вопросом, считает эксперт.

Кто хочет устранить Зеленского

Военный эксперт Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что любой из бункеров Зеленского Россия при необходимости сможет уничтожить неядерным оружием. Так, по убежищам, спрятанным под закрытыми объектами, можно нанести удар с помощью баллистического ракетного комплекса «Орешник».

«Но если мы захотим сэкономить, то можно выбрать ФАБ-5000 или ФАБ-9000 — сверхтяжелые фугасные авиабомбы. Они несут пять и девять тонн взрывчатки соответственно. А вот для поражения объектов в городской застройке нужны самые точные боеприпасы, которые могут пробивать сверхзащищенные объекты, — там достанем „Кинжалом“», — предположил Перенджиев.

Штурмовик Су-25 с ФАБ Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с NEWS.ru в свою очередь допустил: найти конкретный бункер, в котором находится Зеленский, не так уж просто.

«У Зеленского много укрытий. Целая сеть. Конечно, он просто панически боится ударов и заговоров. Правильно делает, кстати», — пояснил эксперт.

Однако, считает Прозоров, угроза для Зеленского может оказаться намного ближе, чем кажется украинскому президенту.

«Его охраняет британский спецназ. Если надо — его устранят. Фактически Зеленский сегодня — послушная британская кукла в бункере. А сами британцы — часть того самого глубинного государства США и ЕС», — пояснил эксперт.

Политолог Виталий Третьяков также обратил внимание, что Россия пока не открывала охоту на Зеленского. Более того, заметил он в беседе с NEWS.ru, нынешний президент Украины нам в какой-то степени «выгоден».

«Кто бы ни пришел после него — Кирилл Буданов, Валерий Залужный, Петр Порошенко, — он будет хуже. Потому что, подписав мир, не станет выполнять соглашения, а значит, воевать с Украиной нам придется снова», — пояснил политолог.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин уверен: в бункерах Зеленский прячется не от чужих, а от своих.

«Многие на Украине недовольны, что он берет слишком большую долю от всех коррупционных схем. На Украину идут колоссальные деньги. И каждый крупный политик, конечно, хочет распределять этот поток», — резюмировал собеседник NEWS.ru.

