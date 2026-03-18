Пушков раскрыл, почему власти Ирана сохранят эффективность даже при потерях

Система руководства в Иране останется эффективной даже при потерях среди руководящего состава, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, на иранской территории развернуты автономные подземные центры запуска баллистических ракет, командиры которых способны принимать решения об ударах самостоятельно.

Верховный лидер Али Хаменеи, погибший в первый день войны, предупреждал, что его устранение мало что даст противникам Ирана, поскольку в Иране создана эшелонированная система руководства, которая останется действенной и эффективной, несмотря на потери среди руководящего состава страны, — написал он.

Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил недоумение в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что в Вашингтоне не знают, кто сейчас руководит Исламской Республикой. Он отметил, что все институты власти в стране функционируют в обычном режиме.

Ранее министр отметил, что политическая система в Иране не изменится после гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Он подчеркнул, что самой важной фигурой в стране является именно верховный лидер.