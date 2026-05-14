14 мая 2026 в 11:53

«Геополитическая фантазия»: Пушков о совместном правлении США и Китая

Пушков назвал геополитической фантазией идею контроля США и Китая над миром

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Идея управления миром США и Китаем является «геополитической фантазией», написал в Telegram-канале председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, такой вариант обсуждается давно, однако противоречия между государствами не делают его реальным.

Эта геополитическая фантазия обсуждается давно, но чем дольше ее обсуждают, тем меньше она вырисовывается. Объективные противоречия между двумя странами слишком велики, а интересы слишком различны, чтобы они могли договориться о совместном глобальном контроле, — написал Пушков.

Ранее сообщалось, что рукопожатие китайского лидера Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Пекине продлилось 14 секунд и стало мини-борьбой за лидерство. Американский лидер попытался перетянуть руку китайского коллеги к себе, но председатель КНР не дал перехватить инициативу.

В ходе переговоров Трамп высказал надежду, что двусторонние отношения между США и Китаем после диалога станут лучше, чем когда-либо. По его словам, обе стороны предпринимают попытки для укрепления связи.

Власть
Алексей Пушков
Китай
США
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
