Си Цзиньпин не дал Трампу «одержать верх» в 14-секундном рукопожатии Си Цзиньпин не позволил Трампу перехватить инициативу в рукопожатии

Рукопожатие председателя КНР и президента США Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Пекине продлилось 14 секунд и стало мини-борьбой за лидерство. Американский лидер попытался перетянуть руку китайского коллеги к себе, но Си Цзиньпин не дал перехватить инициативу, сообщает корреспондент РИА Новости.

Трамп протянул руку ладонью вверх, в то время как Си Цзиньпин держал свою перпендикулярно земле, широко расставив пальцы. Сначала ладони оказались ближе к американскому лидеру, однако затем председатель КНР уравнял положение, и руки зафиксировались на одинаковом расстоянии от обоих.

Трамп несколько раз похлопал левой рукой по ладони китайского коллеги, что-то говоря ему. Затем он положил левую ладонь поверх руки Си Цзиньпина и снова похлопал. Завершая приветствие, американский лидер дополнительно положил правую руку на локоть главы Китая. После рукопожатия лидеры направились на переговоры.

Ранее Трамп в ходе переговоров высказал надежду, что двусторонние отношения между США и Китаем станут лучше, чем когда-либо после диалога. По его словам, обе стороны предпринимают попытки для укрепления связи. Американский политик прибыл в Пекин накануне с делегацией; его визит продлится с 13 по 15 мая.