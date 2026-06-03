Напавшего с ножом на сотрудницу МФЦ в Москве задержали

Напавшего с ножом на сотрудницу МФЦ в Москве задержали

Сотрудники полиции задержали мужчину, напавшего с ножом на работницу многофункционального центра на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичной полиции. Инцидент произошел в районе Братеево. Пострадавшая доставлена в больницу.

На юге Москвы задержан мужчина, причинивший ножевое ранение сотруднице центра предоставления государственных услуг. Злоумышленник был задержан сотрудником охраны учреждения и передан незамедлительно прибывшим сотрудникам полиции ОМВД России по району Братеево, — говорится в сообщении.

В правоохранительных органах сообщили, что накинувшийся на женщину состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Недавно мужчина прошел лечение и был отпущен.

Ранее житель Санкт-Петербурга был задержан после нападения с ножом на 41-летнюю беременную сожительницу. Пострадавшая от нападения потеряла ребенка. Нападение произошло в квартире дома на Дибуновской улице. По данным правоохранителей, задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с возлюбленной, избил ее и ударил ножом.