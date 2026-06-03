Финэксперт спрогнозировал, когда ставки по ипотеке уменьшатся до 10% Финэксперт Бархота: ставки по ипотеке могут снизиться до 10% к концу 2028 года

Ипотечные ставки могут снизиться до 10% только к концу 2028 года или ближе к 2029 году, спрогнозировал в беседе с «Москвой 24» финансовый эксперт Андрей Бархота. Он пояснил, что для уменьшения этого показателя ключевая ставка должна составлять примерно 7%. После этого может произойти оживление спроса на приобретение жилья и «ипотечный бум».

При этом для желающих улучшить жилищные условия важна не только ставка, но и цена жилья, отметил Бархота. По его словам, даже нулевая ставка не оживит спрос, если квартиры останутся недоступными по стоимости. Он подчеркнул, что цены на жилье могут снизиться, если строительная отрасль окажется в кризисе: тогда рухнут продажи по всем программам и начнется распродажа квартир со скидками.

Эксперт также указал, что сейчас замедлился рост спроса на новостройки, но компании не могут опускать цены, поскольку в их маржу уже заложены все издержки. Ситуацию усугубляет и то, что программы льготной ипотеки уже не так эффективны, как раньше, заключил Бархота.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал обнулить ставку семейной ипотеки для молодых многодетных родителей. Он подчеркнул, что партия против любого повышения этого показателя.