23 апреля 2026 в 09:45

В РФ предложили обнулить ставку ипотеки для одной категории семей

Миронов призвал обнулить ставку ипотеки для молодых многодетных семей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ставку семейной ипотеки для молодых многодетных семей следует обнулить, заявил в разговоре с ТАСС председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он подчеркнул, что партия против любого повышения ставки.

Для молодых многодетных семей, где возраст родителей до 35 лет, мы предлагаем ставку обнулить. Если люди в молодом возрасте решились на троих и более детей, они не должны ничего переплачивать, — отметил он.

Миронов выразил надежду, что кабинет министров учтет эти предложения при модернизации программы, решение по которой ожидается к 1 июля. По словам депутата, гибкая система господдержки позволит молодежи увереннее планировать расширение семьи.

Ранее лидер «Справедливой России» заявлял, что ставка по ипотеке для многодетных россиян не должна быть выше 2%. По его словам, высокие цены на жилье снижают спрос на новостройки. Кроме того, по мнению парламентария, только немногие россияне могут купить квартиру за 9–18 млн рублей даже в ипотеку под 6%.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

