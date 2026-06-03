Президент Танзании назвала свой визит в Россию историческим событием

Президент Танзании Самия Сулуху Хасан, открывая встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле, охарактеризовала свой визит в РФ как исторический. Она отметила, что с момента последнего приезда танзанийского лидера в страну прошло более полувека, передает пресс-служба Кремля.

Мой визит имеет историческое значение и для меня лично, и для всей страны. Последним [из танзанийских президентов] государственный визит [в СССР] совершил отец-основатель нашего государства Джулиус Камбараге Ньерере в 1969 году, — сказала Сулуху Хасан.

Танзанийский лидер прибыла в Москву для обсуждения двустороннего сотрудничества и вопросов устойчивого развития народов двух стран. Президент Танзании также поблагодарила Россию как правопреемницу СССР за огромный вклад в борьбу африканских народов за независимость в 1960-е годы.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин после завершения переговоров с лидером Танзании продолжит рабочие встречи закрытого характера. Он отметил, что глава государства в настоящее время работает в Кремле.