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03 июня 2026 в 12:42

Песков раскрыл планы Путина после встречи с лидером Танзании

Песков: у Путина запланирован ряд закрытых встреч после визита лидера Танзании

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин после завершения переговоров с лидером Танзании Самией Сулуху Хасан продолжит рабочие встречи закрытого характера, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства в настоящее время работает в Москве, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

В честь госвизита в Большом Кремлевском дворце запланировано несколько официальных мероприятий, рассказал Песков. Среди них — торжественная государственная встреча, затем беседа в узком составе, а также переговоры с участием делегаций двух стран. Кроме того, от имени президента России будет дан государственный обед в честь высокой гостьи.

У Путина, помимо этого, во второй половине дня запланирован ряд рабочих встреч, которые будут носить непубличный характер, — добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что Путин уже приступил к подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму и работает над текстом своего выступления на пленарной сессии. Он сообщил, что российский лидер также участвует в проработке других мероприятий форума.

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