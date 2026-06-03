Песков раскрыл планы Путина после встречи с лидером Танзании Песков: у Путина запланирован ряд закрытых встреч после визита лидера Танзании

Президент России Владимир Путин после завершения переговоров с лидером Танзании Самией Сулуху Хасан продолжит рабочие встречи закрытого характера, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства в настоящее время работает в Москве, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

В честь госвизита в Большом Кремлевском дворце запланировано несколько официальных мероприятий, рассказал Песков. Среди них — торжественная государственная встреча, затем беседа в узком составе, а также переговоры с участием делегаций двух стран. Кроме того, от имени президента России будет дан государственный обед в честь высокой гостьи.

У Путина, помимо этого, во второй половине дня запланирован ряд рабочих встреч, которые будут носить непубличный характер, — добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что Путин уже приступил к подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму и работает над текстом своего выступления на пленарной сессии. Он сообщил, что российский лидер также участвует в проработке других мероприятий форума.