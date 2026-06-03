В Кремле рассказали о подготовке Путина к выступлению на ПМЭФ Песков: Путин готовится к ПМЭФ и работает над своим выступлением

Президент России Владимир Путин уже приступил к подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму и работает над текстом своего выступления на пленарной сессии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, российский лидер также участвует в проработке других мероприятий форума.

Я сегодня достаточно лаконичен по графику президента. Разумеется, продолжается подготовка к Санкт-Петербургу, к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Путин работает и над своим выступлением, и над теми мероприятиями, которые состоятся на полях форума, — отметил Песков.

Ранее представитель Кремля отмечал, что Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме уделит внимание не только экономике, но и политическим вопросам. По его словам, очищенной экономики не существует и соприкосновение с политическими проблемами всегда неизбежно. Однако, подчеркнул он, главная часть выступления будет посвящена экономике.