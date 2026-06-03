В Госдуме назвали ответные цели на Украине за удар ВСУ по автобусу в ДНР

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал уничтожить производство дронов на Украине в ответ на удар ВСУ по пассажирскому автобусу в ДНР. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что объемы производства БПЛА в европейской стране стремительно увеличиваются, а это создает серьезную угрозу для мирного населения.

Отвечать на удар ВСУ по автобусу в ДНР нужно прицельными атаками на украинскую индустрию дронов. Мы прекрасно знаем, что это мыльный пузырь, надутый западными производителями. Значит, и бить нужно прежде всего по маршрутам доставки западных комплектующих для БПЛА на Украину. Их потом на коленке делают и называют украинскими. Объемы этого сравнительно дешевого производства растут. В ближайшем будущем, если срочно не принять меры, мы столкнемся уже не с сотнями, а тысячами БПЛА в нашем небе. И все они устремятся на гражданское население. Остановить киевский режим можно, лишь полностью его уничтожив, — сказал Журавлев.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что рейсовый автобус, атакованный Вооруженными силами Украины в Енакиево, следовал по маршруту из Подольска Московской области в Симферополь. По его словам, транспортное средство было поражено почти в центре города.