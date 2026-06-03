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03 июня 2026 в 13:43

Пушилин раскрыл новые детали об атакованном ВСУ автобусе в ДНР

Пушилин: атакованный в Енакиево автобус вез пассажиров из Подольска в Крым

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Рейсовый автобус, атакованный Вооруженными силами Украины в Енакиево, по уточненным данным, следовал по маршруту из Подольска Московской области в Симферополь, заявил на полях Петербургского международного экономического форума глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в беседе с ТАСС. Транспортное средство было поражено почти в центре города.

В Енакиево, практически в центре города, с помощью беспилотника был поврежден, очень серьезно поврежден, рейсовый автобус, который следовал из Подольска, по уточненной информации, в Симферополь, — сказал Пушилин.

Ранее глава ДНР сообщил, что тела погибших при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево еще не опознаны. Он отдельно подчеркнул, что эта работа пока ведется.

До этого Пушилин заявил, что восемь человек погибли при атаке БПЛА на автобус. Также, по его словам, 11 человек пострадали. На рейс зарегистрировались 53 человека, в связи с этим в настоящее время выясняется, кто заходил и выходил по дороге.

Представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело о террористическом акте после атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНР. По ее словам, речь идет о статье 205 УК РФ «Террористический акт».

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