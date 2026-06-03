В ДНР раскрыли, кто пострадал при атаке ВСУ на автобус в Енакиево

В ДНР раскрыли, кто пострадал при атаке ВСУ на автобус в Енакиево Минздрав ДНР: среди пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Енакиево нет военных

Среди пассажиров рейсового автобуса, атакованного Вооруженными силами Украины в Енакиево Донецкой Народной Республики, нет военнослужащих, заявил министр здравоохранения ДНР Константин Масников. По его словам, которые передает ТАСС, все пострадавшие являются исключительно мирными жителями.

Среди пострадавших военнослужащих [ВС РФ] нет. Это все обычные гражданские люди, граждане Российской Федерации, — подчеркнул Масников.

Ранее глава Минздрава ДНР сообщил, что врачи провели четырехчасовую операцию одной из женщин, пострадавших при атаке ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево. Главный врач горловской городской больницы № 2 Нелля Якуненко подтвердила, что пациентка помещена в реанимацию.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что восемь человек погибли при атаке беспилотников на автобус. Также, по его словам, 11 человек пострадали. На рейс зарегистрировались 53 человека, в связи с этим в настоящее время выясняется, кто заходил и выходил из транспортного средства по пути в пункт назначения.