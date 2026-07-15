В США узнали условие Трампа для новых санкций против России NYT: Трамп поддержит санкции против России только при единоличном праве вето

Президент США Дональд Трамп готов одобрить законопроект о новых санкциях в отношении России исключительно при условии, что глава государства получит единоличное право решать, вводить ли эти ограничения, отказываться от них или приостанавливать их действие, передает The New York Times. По данным издания, Трамп рассматривает такие полномочия как ключевой рычаг влияния в переговорах с Москвой.

Как уточнило издание, незадолго до своей смерти сенатор Линдси Грэм считал, что ему удалось договориться с администрацией. После встречи с представителями Белого дома он сообщил, что стороны согласовали новую редакцию документа, которую готов подписать президент.

Я рад сообщить, что около 30 минут назад мы достигли соглашения с Белым домом по версии законопроекта о санкциях против России, которую они поддержат. Это означает, что он станет законом, — заявил Грэм во время своего последнего выступления.

Ранее американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что обновленный законопроект об ужесточении ограничений против России может быть утвержден до конца июля. 15 июля законодатели представили новую версию документа, которая предусматривает вторичные пошлины до 100% для пяти крупнейших импортеров российских нефти и газа.