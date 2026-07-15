Убийца россиянина попался белорусским силовикам спустя 17 лет

Правоохранительные органы возобновили расследование по уголовному делу об убийстве россиянина в Белоруссии, сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики. Спустя 17 лет после происшествия им все же удалось установить подозреваемого.

Буда-Кошелевским районным отделом СК в связи с вновь открывшимися обстоятельствами возобновлено приостановленное предварительное расследование по уголовному делу об убийстве иностранного гражданина на территории Беларуси, — отметили в ведомстве.

Согласно материалам дела, в 2009 году пассажир дизель-поезда Жлобин — Гомель вблизи деревни Калинино увидел рядом с железнодорожной колеей лежавшего на земле мертвого мужчину. На теле присутствовали явные признаки насильственной смерти.

Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Однако в 2026 году белорусским милицейским от российских коллег поступила важная для следствия информация. В результате международного сотрудничества был установлен подозреваемый в убийстве, им оказался 58-летний неоднократно судимый житель Брянской области.

Ранее СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Сольвычегодска, который, будучи пьяным, выстрелил в знакомого из незарегистрированного охотничьего ружья. Теперь мужчине предстоит судебное разбирательство по обвинению в убийстве.