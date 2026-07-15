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15 июля 2026 в 16:13

Политолог ответил, почему Трамп ставит сроки завершения украинского кризиса

Политолог Асафов: Трамп ставит сроки завершения конфликта на Украине ради пиара

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп назначает сроки завершения конфликта на Украине ради личного пиара, заявил NEWS.ru политолог Александр Асафов. По его словам, американский лидер не предпринимает никаких шагов для реализации своего обещания.

Трамп может назначать любые сроки [завершения украинского конфликта], более того, он делает это намеренно. Довольно наглядно это происходит и по ближневосточному кризису. Поэтому он считает возможным, и он вправе так считать, что до конца своей президентской каденции он способен урегулировать ситуацию на Украине, на Ближнем Востоке и где угодно. Это типичная для него позиция работы по пиару, и он действует в этой парадигме. Если это не случится, а это не случалось много раз, то ничего страшного. Трамп может хотеть прекращения конфликта [на Украине], но для этого он должен делать какие-то шаги. Этого мы пока не видим, — высказался Асафов.

Он подчеркнул, что пока неясно, сможет ли Трамп повлиять на завершение конфликта. По словам политолога, сейчас существует некая неопределенность: Москва занимает четкую позицию, тогда как Киев в значительной степени поддается сторонникам эскалации из Великобритании и некоторых стран Евросоюза.

Ранее Трамп предположил, что конфликт на Украине может завершиться к январю 2029 года — до истечения его президентского срока. По его словам, президент России Владимир Путин готов к переговорам по урегулированию ситуации.

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