В Госдуме ответили на прогноз Трампа по завершению конфликта на Украине Депутат Колесник: СВО закончится тогда, когда будут выполнены все ее задачи

Специальная военная операция завершится исключительно после полного выполнения всех поставленных президентом России Владимиром Путиным задач, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Парламентарий отметил, что в этом вопросе не стоит ориентироваться на громкие заявления иностранных политиков. По его словам, сроки окончания конфликта определяются исключительно военной необходимостью и решениями верховного главнокомандующего РФ.

Не надо привязываться к заявлениям Дональда Трампа (глава Белого дома. — NEWS.ru) об окончании СВО. В начале второго президентского срока он клялся, что за 24 часа может закончить конфликт на Украине. Потом за месяц, потом за два-три. Надо ориентироваться на данные наших спецслужб, на мощь ВС РФ и на задачи, поставленные верховным главнокомандующим. Сейчас только ленивый не говорит, когда закончится конфликт, исходя из своих политических интересов, чтобы повлиять на избирателей. Когда надо, тогда и закончится. Поспешишь — людей насмешишь. Надо беречь военных, закончить в срок, решив задачи, поставленные президентом, — пояснил Колесник.

Ранее Трамп заявил, что считает возможным завершение конфликта на Украине до января 2029 года, когда окончится его президентский срок. По его словам, Путин готов заключить соглашение об урегулировании украинского кризиса.