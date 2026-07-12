Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 13:30

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кабачковые пышки — это отличная альтернатива драникам, только они получаются невероятно пышными, мягкими и сочными. С этим рецептом у вас не возникнет вопросов о том, куда деть и кому отдать кабачки.

Возьмите 1 средний кабачок, 200 мл кефира, 1 яйцо, 1 ч. л. соды, 200 г муки, соль по вкусу. Кабачок натрите крупно, слегка отожмите влагу, добавьте кефир с содой, яйцо, соль, муку и хорошо перемешайте, дайте постоять 15 минут. Затем жарьте на хорошо разогретой сковороде с маслом, выкладывая ложкой, до золотистого цвета с двух сторон.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить кабачковые пышки. Удивило, что они не опадают после остывания. Но для этого обязательно нужно дать тесту постоять перед жаркой и больше не мешать.

Ранее стало известно, как приготовить заливной рулет с яблоками: рецепт, где не нужно раскатывать тесто.

Проверено редакцией
Читайте также
Звезда «Дома-2» обвинила бывшего в краже 3 млн рублей
Общество
Звезда «Дома-2» обвинила бывшего в краже 3 млн рублей
В Госдуме объяснили, за какие услуги ЖКХ можно не платить летом
Общество
В Госдуме объяснили, за какие услуги ЖКХ можно не платить летом
Пачка теста и стакан малины — через 30 минут к чаю подаю нежный пирог с нежной кислинкой
Общество
Пачка теста и стакан малины — через 30 минут к чаю подаю нежный пирог с нежной кислинкой
Никаких больше магазинных соусов — кетчуп «Три вкуса» с яблоками и специями. Вкуснее, натуральнее и без хлопот
Общество
Никаких больше магазинных соусов — кетчуп «Три вкуса» с яблоками и специями. Вкуснее, натуральнее и без хлопот
Кабачки с грядки сметаю подчистую — все ради этого завтрака. Готовлю 15 минут, сытость до вечера
Общество
Кабачки с грядки сметаю подчистую — все ради этого завтрака. Готовлю 15 минут, сытость до вечера
Общество
рецепты
кабачки
оладьи
Дарья Иванова
Д. Иванова
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают Кабачковые пышки — это отличная альтернатива драникам, только они получаются невероятно пышными, мягкими и сочными. С этим рецептом у вас не возникнет вопросов о том, куда деть и кому отдать кабачки.
1 средний кабачок
200 мл кефира
1 яйцо
1 ч. л. соды
200 г муки
соль по вкусу
>
Кабачок натрите крупно, слегка отожмите влагу, добавьте кефир с содой, яйцо, соль, муку и хорошо перемешайте, дайте постоять 15 минут.
Затем жарьте на хорошо разогретой сковороде с маслом, выкладывая ложкой, до золотистого цвета с двух сторон.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели вытащили двух человек из искореженной машины в Ленобласти
Международные организации обвинили в «слепоте» из-за Энегодара
ВСУ без Starlink и признания Залужного: новости СВО к вечеру 12 июля
Приз для Иракли, новые фильмы, мнение об СВО: как живет актер Алексей Лукин
Четверо погибли при ударе БПЛА в Энергодаре
В ГД ответили, могут ли самозанятые претендовать на оплачиваемый больничный
Известная блогерша намекнула на замужество
Мужчину поймали на подпольной продаже бензина в российском регионе
Сотни человек эвакуировали из-за угрозы теракта в европейской стране
В ВС России раскрыли, почему «Бандероль» приходит по назначению
Врач раскрыл, что делать при ожоге медузы
В ЦИК раскрыли последние данные о подаче заявок на выборы в ГД
Силы ПВО сбили еще два дрона на подлете к Москве
Лондон, «Слова пацана», мнение об СВО: как живет актер Самойленко-младший
Водолазы нашли тело третьего мужчины, пропавшего после опрокидывания лодки
Назван истинный мотив Зеленского сменить кабмин Украины
Японский эксперт перечислила способы защиты кошек от стресса
Экс-нардеп ответил, кто может занять пост премьер-министра после Свириденко
Близкий к «кошельку» Зеленского чиновник может стать премьером Украины
Зеленский опубликовал фото с возможным кандидатом в премьеры Украины
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения
Регионы

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.