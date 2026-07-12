Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Кабачковые пышки — это отличная альтернатива драникам, только они получаются невероятно пышными, мягкими и сочными. С этим рецептом у вас не возникнет вопросов о том, куда деть и кому отдать кабачки.

Возьмите 1 средний кабачок, 200 мл кефира, 1 яйцо, 1 ч. л. соды, 200 г муки, соль по вкусу. Кабачок натрите крупно, слегка отожмите влагу, добавьте кефир с содой, яйцо, соль, муку и хорошо перемешайте, дайте постоять 15 минут. Затем жарьте на хорошо разогретой сковороде с маслом, выкладывая ложкой, до золотистого цвета с двух сторон.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить кабачковые пышки. Удивило, что они не опадают после остывания. Но для этого обязательно нужно дать тесту постоять перед жаркой и больше не мешать.

Ранее стало известно, как приготовить заливной рулет с яблоками: рецепт, где не нужно раскатывать тесто.