Яблоки больше не лежат без дела: заливной рулет — рецепт, где не нужно раскатывать тесто

Яблоки больше не лежат без дела: заливной рулет — рецепт, где не нужно раскатывать тесто

Этот рецепт заливного яблочного рулета удивляет своей простотой и потрясающим результатом. Даже тот, кто никогда не готовил, справится с ним на раз-два, ведь здесь не нужно раскатывать тесто или возиться с дрожжами.

Для приготовления понадобится: 6 средних яблок, 100 г сахара (для яблок), 1 ч. л. корицы, 4 яйца, 150 г сахара (для теста), 150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 0,5 ч. л. соли, ванилин по вкусу. Яблоки натрите на крупной терке, смешайте с сахаром и корицей. Выложите эту массу на противень, застеленный пергаментом, распределите ровным слоем. Отдельно взбейте яйца с сахаром, ванилином и солью до пышной светлой пены, затем всыпьте муку с разрыхлителем и аккуратно перемешайте. Залейте яблоки тестом, разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до легкого золотистого цвета. Горячий корж сверните в рулет, чтобы яблоки оказались внутри, и дайте остыть.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже приготовила такой рулет. Понравилась его простота и вкус: выпечка получается в меру сладкой, с пряной ноткой. Совет: добавьте в яблочную начинку цедру половины лимона — это освежит вкус и сделает рулет более ароматным.

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