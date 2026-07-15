В историческом центре Петербурга загорелось здание начала XX века В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар в доме 1913 года постройки

В Санкт-Петербурге загорелся дом 1913 года постройки на Старо-Петергофском проспекте, сообщает 78.ru в своем Telegram-канале. По предварительным данным, возгорание возникло на чердаке.

По информации источника, на месте работают экстренные службы. На примыкающей к зданию улице затруднено движение из-за приезда спецтехники.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на территории бывшего завода в Ставрополе возросла до 3,5 тыс. квадратных метров. Как рассказали в МЧС, до прибытия пожарных подразделений здание покинули 150 человек. К тушению возгорания привлекли более 50 человек и 18 единиц техники.

До этого вспыхнул Дом Ропса на Петровском острове в Санкт-Петербурге. Двухэтажный деревянный дом 1900 года постройки, который стоит на территории речного яхт-клуба, признан региональным памятником.

Впоследствии полицейские в Санкт-Петербурге задержали 34-летнего местного жителя по подозрению в поджоге дома Ропса. По данным следствия, пьяный мужчина зашел в дом и закурил внутри.